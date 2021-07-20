В Полтавской области в киоске возле автовокзала мужчине не повезло с покупкой

Мужчина был проездом в Пирятине и решил в одном из заведений возле автовокзала купить булку с сосиской, чтобы перекусить. Однако внутри он увидел неприятный сюрприз.

Своей историей в Facebook поделился сам пострадавший Олег Белоус.

"Посмотрите на фото — это не просто не свежая, это же сколько надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?!", — отметил Олег Белоус.

На снимках мужчина показал, что внутри выпечки, кроме сосиски оказались мерзкие черви.

В комментариях пользователи иронично отметили, что черви это "бонус".

"Это бонус. Как раз на рыбалку подойдет...", "Жесть... сложно понять тех людей которые продают такое", "Ужас какой", "Нужно было продавца накормить той сосиской с белками", - писали в комментариях.

В Пирятинской городском совете сообщили, что заведение, где туристу продали испорченный товар, прекратило свою деятельность, продукция изъята, как не пригодна для реализации, и утилизирована согласно правилам, в помещении проводятся мероприятия очистки.

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