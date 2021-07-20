Во вторник, 20 июля, в Сети появилась информация о том, что на предприятии "Ровноазот" произошел взрыв

В соцсетях очевидцы писали, что на город надвигается облако рыжего дыма, и пудликовали соответствующие кадры.

Представитель ГУ ДСНС в Ровенской области Дмитрий Мельник рассказал, что никаких вызовов, об аварии к пожарным пока не поступало, писало Rivne.online.

В свою очередь глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook сообщил, что на ЧАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты.

По его данным, пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия".

Позже руководитель по коммуникациям "Group DF" Олег Арестархов сообщил «Суспільному», что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе азотной кислоты.

"Была действительно нештатная ситуация, но в течение 40 минут он был ликвидирован. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировано собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Олег Арестархов.

По его словам, показатели качества воздуха - в пределах допустимых норм. Мокна можно не закрывать, заверил Арестархов. Угрозы окружающей среде и людям нет, а предприятие вернулось к работе в штатном режиме.

Отметим, завод находится в селе Городок в 10 километрах от областного центра.

Напомним, взрыв прогремел посреди улицы в Каменце-Подольском, среди пострадавших ребенок: появились подробности и кадры.

Как сообщала Politeka, пожары в Украине уничтожили десятки гектаров земли: срочное заявление ГСЧС.

Также Politeka писала, что граната взорвалась в толпе на Хмельниччинне, среди пострадавших ребенок: первые детали происшествия.