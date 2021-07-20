Во вторник, 20 июля, в Сети появилась информация о том, что на предприятии "Ровноазот" произошел взрыв
В соцсетях очевидцы писали, что на город надвигается облако рыжего дыма, и пудликовали соответствующие кадры.
Представитель ГУ ДСНС в Ровенской области Дмитрий Мельник рассказал, что никаких вызовов, об аварии к пожарным пока не поступало, писало Rivne.online.
В свою очередь глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook сообщил, что на ЧАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты.
По его данным, пострадавших нет. Ситуация локализована силами работников предприятия".
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Позже руководитель по коммуникациям "Group DF" Олег Арестархов сообщил «Суспільному», что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе азотной кислоты.
"Была действительно нештатная ситуация, но в течение 40 минут он был ликвидирован. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировано собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Олег Арестархов.
По его словам, показатели качества воздуха - в пределах допустимых норм. Мокна можно не закрывать, заверил Арестархов. Угрозы окружающей среде и людям нет, а предприятие вернулось к работе в штатном режиме.
Отметим, завод находится в селе Городок в 10 километрах от областного центра.
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