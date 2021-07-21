Обещанные синоптиками грозы и шквалы обрушились на Украину

Мощный ливень с градом и шквалами пронеслась по Кропивницкому. Он был настолько сильным, что пострадала инфраструктура города. Автомобили плавали в мутной воде, а местами даже смыло асфальт.

Видео очевидцев непогоды появилось в сети Instagram.

Улицы Жадова и Вокзальная окзались затоплены. Отрезок пути "село Первозвановка-поселок Горное", перекресток улиц Кропивницкого и Преображенской, соединение улиц Садовой и Парижской Коммуны и дорога у дома №109 на Бобринецком пути - заблокированы из-за упавших деревьев.

Заблокирована дорога, из-за упавшего дерева, и на дороге улицы Большой Пермской неподалеку административного здания.

На кадрах видны поваленные деревья и плавающие в воде автомобили. Ливневки не справились, поэтому вода затопила и подъезды многоэтажек.

Также на некоторых улицах смыло часть дорожного покрытия. Кое-кто даже плавал по улицам.

На одном из видео пассажирам вместе с водителем пришлось толкать плывущую маршрутку. Вода полностью покрыла колеса.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.