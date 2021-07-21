Было сильное задымление в помещении

По предварительной информации от полицейских, взрыв случился в водосточной трубе

В Днепре произошел взрыв в доме в Соборном районе города. Правоохранители находятся на месте происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.

Детали ЧП сообщила пресс-служба ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Сообщение о взрыве поступило около 7 утра. Он случился в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого.

В результате взрывной волны дом получил механические повреждения в виде выбитых окон и стекла. На месте ЧП работали взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Стоит отметить, что каждый год с ужасающим постоянством на территории Украины звучат взрывы. Незаметные – с выбитыми стеклами и трагичные – с разрушенными многоэтажными домами и человеческими жертвами.

Основные причины аварий: самовольное устройство газовых приборов с нарушением норм и правил; самовольное вмешательство в систему воздухообмена; установление газовых водонагревателей в помещениях, не отвечающих требованиям по их монтажу.

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