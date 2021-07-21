Появилась информация о розыске в Киеве несовершеннолетней

Диана Демик, 2006 года рождения, 19 июля ушла из дома и до сих пор не вернулась. На связь с родными и близкими она не выходит, на сообщения и звонки не отвечает.

Об этом сообщает Деснянское управление столичной полиции.

По информации Деснянского управления столичной полиции, на вид девочке 15-16 лет, ее рост – 160 см, Диана худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы с белыми прядями. Из особых примет – шрам на правой щеке.

На момент пропажи была одета в черные шорты, серый топ, белую рубашку, на ногах девушки были надеты черные кроссовки, при себе имела темно-вишневый рюкзак.

В полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей, сообщать им любым удобным способом: звонить по номеру "102" или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

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