Умер знаменитый американский фантаст, который получил высшие писательские награды
Патриарх американской фантастики, сценарист и актер Уильям Фрэнсис Нолан скончался на 94-м году жизни в Ванкувере, штат Вашингтон. Смерть наступила в больнице после осложнений, вызванных инфекцией.
Об этом сообщает File770.
Больше всего писатель известен по серии антиутопической саги "Бегство Логана", которые экранизировали в формате фильма и сериала. Первая часть цикла, вышедшая в 1967 году, рассказывала о будущем, в котором из-за истощения ресурсов ради поддержания цивилизации убивали каждого, кому исполнился 21 год.
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Нолан работал над другими культовыми романами, рассказами и биографиями, он проявил себя в фэнтези, хоррорах, поэзии. Среди самых популярных его работ — трилогия "Чёрная маска" и цикл историй про Космического Сэма (Sam Space), "лучшего детектива на Земле и других планетах". Нолан также занимался сценариями к фильмам и сериалам.
Фантаст заработал премию Брэма Стокера за заслуги перед жанром, дважды — премию Эдгара Аллана По, а также премию Конвенции всемирной премии фэнтези и звание грандмастера Всемирной премии хоррора. Таких, как он больше не будет.
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