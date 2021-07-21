На Черниговщине от ботулизма умер мужчина



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в центре общественного здоровья МОЗ.

В больницу 74-летний украинец обратился уже в состоянии средней тяжести. Его сразу же направили в инфекционное отделение, а спустя четыре дня госпитализировали.

Пробыв в больнице два дня он скончался.

Причиной смерти стал ботулизм, который он подхватил после употребления кровяной колбасы.

Стоит отметить, что с начала года в Черниговской области уже зарегистрировали 10 случаев ботулизма, три из них стали летальными, а по всей Украине было подтверждено 43 случая болезни. Среди пострадавших также есть дети. Шесть человек скончались.

Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.

Наибольший шанс заразится болезнью имеют те люди, которые употребляют некачественную вяленую и соленую рыб, мясные, рыбные, овощные, грибные консервы.

Первые признаки заболевания появляются через 18-24 часа. У детей - уже спустя 4-6 часов после приёма пищи.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.