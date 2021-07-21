На Житомирщине составили более десяти административных протоколов на нерадивую мать

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУ Национальной полиции области.

Вместе с четырьмя детьми женщина живет в городе Новоград-Волынский, а к правоохранителям обратилась ее старшая дочь.

14-летняя девочка рассказала, что мама уже несколько дней не появляется дома.

Как оказалось, 38-летняя женщина хорошо знакома правоохранителям - она состоит на учете социальных служб.

С начала года ювенальные инспекторы имели два десятка поводов для общения с ней по уходу за детьми.

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В полиции говорят, что в последний раз мать оставила детей и почти на неделю поехала отдыхать с друзьями.

полиция, полиция Украины

Присматривать за младшими братьями и сестрами проходилось 14-летней девочке.

На этот раз нерадивую мать нашли в соседнем районе. Она была в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские второй раз подняли вопрос о лишении ее родительских прав.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.