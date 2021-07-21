Мужчина в Днепре поймал огромного сома
Как передает Politeka.net, фото трофея счастливчик показал в Facebook-сообществе "Рыбалка в черте Киева".
За последние годы рыбаки часто вылавливают из реки Днепр сомов, и иногда их улов бывает гигантских размеров — по 120—160 кг. Некоторые экземпляры достигают 2,40— 2,60 метра в длину.
Сергею Лучко также посчастливилось обзавестись трофеем, хоть не таких размеров.
"Мой трофей днепровская набережная Киев левый берег жд. Кирпы 5кг", - сообщил рыбак в подписи к посту.
Судя по размерам рыбины, ее вес был намного больше указанного, что и отметили украинцы в сети.
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"На 5 кг, не похож, там все 18-20", "Почему то думал что в этом участке их нет, ну а по фото там 20кг + Должны быть", "Вот это котлет наморозишь - на полгода хватит", "
Отпустить не думала такого красавца?", "Вода там конечно грязная, но улов знатный", - писали в комментариях под фото.
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