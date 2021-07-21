Актриса запомнилась зрителям ролями в драматических картинах

Огромных величин австралийская звезда - актриса театра, кино, ТВ и радиоведущая - Мэри Уорд умерла на 107-м году жизни в Мельбурне утром 19 июля. Родные артистки рассказали, что она "отошла мирно".

Об этом сообщил в понедельник телеканал ABC.

Мэри Уорд родилась 6 марта 1915 года в Фрамантле, Западная Австралия. Обучалась в Англии. На родину вернулась перед Второй мировой, став одной из первых женщин-дикторов, параллельно появляясь в Англии в театральных постановках.

Актриса дебютировала на экранах в 1949 году, снялась в 20 телесериалах и шести фильмах. Фильмы с ней полюбились многим. С 50-х начала регулярно появляться на ТВ, далее зарекомендовав себя ролями пожилых особ в "мыльных операх". Самыми известными сериалами с ее участием стали "Заключенный", "Сыновья и дочери", "Соседи".

В сети Twitter поклонникам трудно принять весть окончине актрисы, они писали слова сочувствия родным Уорд: "Очень грустно это слышать", "Благослови ее", "Ух ты. Какая легенда. Да пребудет она с миром вечно", "Непоправимая потеря. Так грустно… но какая полноценная жизнь".

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