Украинские пенсионеры в ближайшие месяцы начнут получать дополнительные выплаты

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на заявление главы ведомства Марины Лазебной. В частности, она уточнила, что с октября этого года пенсионеры в возрасте от 75 лет также начнут получать адресные выплаты, направленные на увеличение размера пенсии.

Это повышение будет происходить в рамках программы правительства, которая предусматривает постепенное увеличение размеров пенсий для украинцев начиная с самого преклонного и до более «молодого» возраста.

После организации выплат пенсионерам от 75 лет следующим этапом будет поддержка людей в возрасте от 70 лет. Отмечается, что Минсоцполитики уже занимается этой инициативой.

Кроме того, по словам Лазебной, сейчас изучается возможность обеспечить гарантированным уровнем доходов пожилых украинцев, которые не попали в программы пенсионного страхования.

Добавим, что украинские пенсионеры в возрасте от 80 лет получают адресные выплаты еще с прошлого года.

Напомним, в Пенсионном фонде раскрыли суммы, выделенные на выплату и повышение пенсий в этом году.

Как сообщала Politeka, в Пенсионном фонде уточнили изменения в процессе начисления пенсий украинцам.

Также Politeka писала, что в Минфине уточнили, когда украинцам стоит ждать кардинального повышения минимальной зарплаты.