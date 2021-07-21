Украинские пенсионеры в ближайшие месяцы начнут получать дополнительные выплаты
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на заявление главы ведомства Марины Лазебной. В частности, она уточнила, что с октября этого года пенсионеры в возрасте от 75 лет также начнут получать адресные выплаты, направленные на увеличение размера пенсии.
Это повышение будет происходить в рамках программы правительства, которая предусматривает постепенное увеличение размеров пенсий для украинцев начиная с самого преклонного и до более «молодого» возраста.
После организации выплат пенсионерам от 75 лет следующим этапом будет поддержка людей в возрасте от 70 лет. Отмечается, что Минсоцполитики уже занимается этой инициативой.
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Кроме того, по словам Лазебной, сейчас изучается возможность обеспечить гарантированным уровнем доходов пожилых украинцев, которые не попали в программы пенсионного страхования.
Добавим, что украинские пенсионеры в возрасте от 80 лет получают адресные выплаты еще с прошлого года.
Напомним, в Пенсионном фонде раскрыли суммы, выделенные на выплату и повышение пенсий в этом году.
Как сообщала Politeka, в Пенсионном фонде уточнили изменения в процессе начисления пенсий украинцам.
Также Politeka писала, что в Минфине уточнили, когда украинцам стоит ждать кардинального повышения минимальной зарплаты.