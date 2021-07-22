Своей вины родители не видят

На Одессчине спасают 16-летнего ребенка, которого заморили голодом родители

Как передает Politeka.net, о состоянии мальчика рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

16-летнего парня с обезвоживанием и дефицитом веса госпитализировали в городскую больницу 19 июля.

У него диагностировали тяжелую форму анорексии - его рост составлял 180 см, а весил он 30 килограммов.

По словам медиков, обратившись к ним несколькими днями поздней, то все могло закончиться трагедией.

На строгую диету его посадил отец, чтобы изгнать демонов. По его словам, мальчик сильно болел, а медики были бессильными.

Чтобы помочь сыну он обратился к православному старцу, который и назначил такое "лечение" ребенку.

На диете ребенок просидел 9 лет. Мама мальчика также была не против такого метода лечения.

"Нападение духов, нечистых бесов. Постная пища - ничего мясного и ничего молочного. Я упустил резкий момент похудения, за что я каюсь", - заявил отец в комментарии журналистам.

Мальчика в семью не вернут, говорят в службе по делам детей.

Напомним, украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".

Как сообщала Politeka, родители отказались от девочки, которая спасла четырех детей из огня.

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