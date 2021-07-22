На Киевщине мужчину подозревают в жестоком убийстве

Инцидент произошел 19 июля в одном из сел на Киевщине. Как установило следствие, между мужчиной и женщиной возник конфликт.

Словесная перепалка возникла из-за отказа женщины готовить кушать.

"Возмущенный таким поведением женщины, мужчина задушил 35-летнюю пострадавшую, закрыв рукой нос и рот", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас подозреваемый задержан. Если его вину докажут, то ближайшие 7-15 лет он проведет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.

Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.

Наказать жену или мужа могут штрафом, исправительными работами или изолятором до 7 суток, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство и тогда наказание будет намного строже.

Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.

Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.

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