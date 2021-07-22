Юные отдыхающие и один взрослый были госпитализированы
Одиннадцать детей в возрасте от тринадцати до пьятнадцати лет и один взрослый были госпитализированы с высокой температурой, рвотой и диареей. Все пострадавшие находились в детском лагере, что в Татарове на Прикарпатье.
Как сообщает ТСН сейчас лагерь закрыли на дезинфекцию.
Подхватили ротовирусную инфекцию юные отдыхающие почти сразу, где-то на третий-четвертый день пребывания в лагере. Поэтому там предполагают, что кто-то из детей мог приехать в лагерь уже больным.
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Инфекционистка Надежда Алексашенко отметила, что в лагере отобрали смывы и все пробы. В результате исследования у детей обнаружили ротовирус. Это такое заболевание, которое распространяется больше всего среди детей, то есть если один ребенок имеет ротовирус, то с большой вероятностью будут иметь и другие.
Руководители детского лагеря заверили, что оплатили лечение всем пострадавшим детям и вернули деньги за те дни, которые отдыхающие не добыли в лагере.
Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.
Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.
Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.