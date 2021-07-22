На Ивано-Франковщине произошло ДТП, в котором пострадали дети

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Авария произошла днем, 21 июля. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не заметил грузовик, выезжая с второстепенной дороги.

"В результате аварии водитель микроавтобуса были заблокированы в салоне. Чрезвычайники деблокировали пострадавшего из изувеченной машины и передали работникам ШНМД, а также отключили клеммы АКБ с целью предотвращения возникновения возгорания", - рассказали спасатели.

В результате столкновения в больницу попал он и все 8 пассажиров "бусика".

Местные СМИ пишут, что в салоне находилась многодетная семья из Житомирщины.

Стоит отметить, что с начала 2021 года (по состоянию на март) в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.