Шквальный ветер и интенсивный дождь наделали беды
В Украине продолжает бушевать непогода, жертвами которой уже стало два человека, еще семь человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
Известно, что один человек погиб в результате падения деревьев на Донетчине. Вторая смерть от непогоды зафиксирована на Луганщине в селе Мусиевка, где человека придавило конструкциями крыши, которые сорвал ветер.
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В Донецкой области повреждено 77 крыш - 58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 админобъектов.
На Луганщине в городе Сватово повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в Троицком повреждена крыша школы.
Накануне непогода прошлась и Югом Украины. Так, в ночь на 22 июля в результате интенсивного ливня в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы подтопило 38 частных домов и приусадебных участков.
В ГСЧС говорят, что в регионе выпало около 31 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.