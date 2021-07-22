Шквальный ветер и интенсивный дождь наделали беды

В Украине продолжает бушевать непогода, жертвами которой уже стало два человека, еще семь человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Известно, что один человек погиб в результате падения деревьев на Донетчине. Вторая смерть от непогоды зафиксирована на Луганщине в селе Мусиевка, где человека придавило конструкциями крыши, которые сорвал ветер.

В Донецкой области повреждено 77 крыш - 58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 админобъектов.

На Луганщине в городе Сватово повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в Троицком повреждена крыша школы.

Накануне непогода прошлась и Югом Украины. Так, в ночь на 22 июля в результате интенсивного ливня в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы подтопило 38 частных домов и приусадебных участков.

В ГСЧС говорят, что в регионе выпало около 31 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.