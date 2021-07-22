ПриватБанк предупредил украинцев об активизации мошенников, которые прикрываются именем финучреждения
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка 21 июля.
Злоумышленники предлагают инвестировать в проекты, сулящие якобы высокий доход (до 8500 долларов ежемесячно), а сама схема имеет признаки финансовой пирамиды.
Аферисты используют сайт https://p-invest.site, который зарегистрирован в США. Где требуется указать свое имя и фамилию, электронную почту и номер телефона.
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При этом на сайте нет контактов для связи, общение происходит в одностороннем порядке. Далее людям, которые оставили свои данные, звонит оператор «дожимает», чтобы они отдавали свои деньги.
В ПриватБанке подчеркивают, что мошеннический сайт https://p-invest.site не имеет никакого отношения к их финансовому учреждению, сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.
В ПриватБанке напомнили как, уберечь свои деньги и не пострадать от действий аферистов.
"Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что банк уже обратился по данному факту к правоохранительным органам.
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