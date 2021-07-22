Через неделю дочь не выдержала и позвонила в полицию

Многодетная мать бросила без присмотра четверых детей и уехала в соседнее село. Там она развлекалась с друзьями и употребляла алкоголь. Вопиющий случай произошел в Житомирской области.

Детали инцидента сообщили в полиции области.

Оказалось, что 38-летняя жительница Новоград-Волынского уже неоднократно попадала в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов.

На нее был составлен уже 15 протоколов о невыполнении родительских обязанностей, ведь женщина регулярно исчезает на неделю и оставляет своих четверых дочек: 15-летнюю Кристину, 14-летнюю Иванку, 10-летнюю Карину и 7-летнюю Анюту.

Как сообщает ТСН именно старшая дочь не выдержала и позвонила в полицию через неделю после исчезновения матери.

Дети в отсутствии матери живут в заброшенном доме на окраине села. Окна выбиты, а весь двор зарос бурьяном. Соседи рассказали, что это не первый случай, когда мать их бросает одних на произвол судьбы. Люди помогали им с едой. Старшая дочь призналась, что маму жалко – она пьет. Пить она начала три года назад, после того как погиб ее муж.

В социальных службах выдвинули версию, почему детей не торопятся забирать из семьи – они очень любят маму и привязаны к ней.

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