На Львовщине ребенок попал в больницу, после встречи с лошадью

Вопиющий инцидент произошел 20 июля.

В ожоговое отделение 8-й клинической больницы госпитализировали 5-летнюю девочку, которую за щеку укусила лошадь, пишет "Буский медиа-портал".

По предварительной информации, ребенок хотел погладить жеребенка, а рядом была кобыла, которая и укусила ее за правую щеку.

скорая помощь

Сейчас малышку готовят к операции. У нее большой дефект мягких тканей, размером примерно 5-8 сантиметров.

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