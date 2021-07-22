На Львовщине ребенок попал в больницу, после встречи с лошадью

Вопиющий инцидент произошел 20 июля.



В ожоговое отделение 8-й клинической больницы госпитализировали 5-летнюю девочку, которую за щеку укусила лошадь, пишет "Буский медиа-портал".

По предварительной информации, ребенок хотел погладить жеребенка, а рядом была кобыла, которая и укусила ее за правую щеку.

Сейчас малышку готовят к операции. У нее большой дефект мягких тканей, размером примерно 5-8 сантиметров.



Ранее мы сообщали, что в Ровно собака напала на маленького ребенка.

К медикам обратилась мать девочки и сообщила, что ее дочь за нос укусил пес, когда они гуляли в парке.

Во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа. Ее пришлось госпитализировать и оперировать.

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