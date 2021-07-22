О скандале рассказала мама одного из детей

Дети сняли на видео, как воспитатель кулаками решала конфликт с ребенком. И выяснилось, что это не единственная проблема в этом лагере.

Детали сообщила Лиза Кедич в сообществе "Батьки SOS" в Facebook.

Женщина рассказала, что в лагере "Прибрежный" в Херсонской области условия проживания для детей жуткие, а персонал превратил место отдыха в настоящий концлагерь. Доходит до того, что охрана с дубинками и газовыми баллончиками, гоняют детей и родителей от ворот, которые хотят пообщаться.

Она также добавила, что в одной комнате селят по 6-9 человек, розеток, в лучшем случае – одна на комнату. Санитарные условия ужасные, в комнатах жуки и дохлые мухи, под матрасами клопы.

Ко всему прочему женщина опубликовала видео, которое сняли дети. На кадрах молодая вожатая бьет ребенка, а потом ругается с теми детьми, которые все это засняли.

Детей после того, как они сняли видео, начали запугивать, чтобы они удалили видео с телефона. Но они успели его отправить родителям. Пользователи в сети требуют дирекцию лагеря разобраться в инциденте и уволить воспитателя.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.