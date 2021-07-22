Практически неделю неизвестно местонахождение пропавшего ребенка
21 июля в полицию обратился 38-летний житель села Варковичи Ровенской области. Он сообщил, что его 13-летняя дочь Валерия Ярута пропала.
Детали исчезновения несовершеннолетней девушки рассказали в пресс-службе полиции области.
Оказалось, что девочка еще 16 июля уехала в Дубно к подружке, а на следующий день сообщила отцу, что возвращается домой. Однако домой она так и не попала.
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Валерия раньше оставляла дом и подолгу могла не возвращаться, поэтому отец не сразу обратился в полицию. Последний раз девочку видели на автовокзале в Дубно, куда ее привезли подруга с отцом.
На вид девочке 13-15 лет, ее рост около 140 см, худощавого телосложения, имеет светло-русые волосы.
На момент пропажи была одета в черные брюки с белыми полосками, белую кофту с рисунком парашюта, обута в белые кроссовки на высокой платформе.
Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей Валерии, сообщите в полицию по телефонам: 067-75-66-281, 066-240-99-80, 093-680-61-73 или 102.
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