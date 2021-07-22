Получил продолжение скандал с профессором из НПУ имени Михаила Драгоманова

Профессора Евгению Бильченко, которая назвала Украину "колонией США", уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Увольнение инициировали студенты.

Об этом сообщила сама Бильченко в Facebook.

Судя по документу, в университете ликвидировали всю кафедру, а самой Евгении предложат другое вакантное место в том же учебном заведении. При этом к распоряжению об увольнении женщина приложила скриншот своего "научного рейтинга", который, по ее словам, значительно выше, чем у коллег.

Напомним, профессор занималась подыгрыванием российской пропаганде, заявляя о разгуле "нацистов" в Украине и "колониальном" статусе нашей страны. Также она выражала недовольство по поводу вступления в силу норм закона об украинском языке.

При этом еще зимой 2013-2014 года Бильченко поддерживала Майдан. Но впоследствии якобы разочаровалась в Революции Достоинства и взялась активно признаваться в любви к России.

Многие студенты университета Драгоманова обвинили Евгению в неуважении страны, в которой она живет и заявили, что не будут учиться в университете, где человек с такими взглядами преподает культурологию.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

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