В Черкассах продают памятник Ленину

Как передает Politeka.net, соответственный лот появился на сайте "Прозорро".

Судя по всему, бронзовый постамент "вождю пролетариата" не пользуется особым спросом, поскольку на аукцион его выставляют уже второй раз.



"Бывший памятник В. И. Ленину, который находится в демонтированном состоянии. Скульптура пустотелая, отлитая из бронзы. Высота-3.8 метра. Вес - 2060кг", - говорится в описании к лоту.

Стоимость памятника солидная - торги стартуют со 123 тысяч гривен.

Стоит отметить, что в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации еще 21 мая 2015 года.

С тех пор было демонтировано более 2000 памятников времен СССР. Кроме того в Украине изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.