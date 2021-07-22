Как передает Politeka.net, соответственный лот появился на сайте "Прозорро".
Судя по всему, бронзовый постамент "вождю пролетариата" не пользуется особым спросом, поскольку на аукцион его выставляют уже второй раз.
"Бывший памятник В. И. Ленину, который находится в демонтированном состоянии. Скульптура пустотелая, отлитая из бронзы. Высота-3.8 метра. Вес - 2060кг", - говорится в описании к лоту.
Стоимость памятника солидная - торги стартуют со 123 тысяч гривен.
Стоит отметить, что в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации еще 21 мая 2015 года.
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Тем временем, во Львове заканчивают демонтировать барельефы с Монумента Славы.
Уже завершен демонтаж и перемещение в музей «Территория террора» всех горельефов.
Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего
Как сообщала Politeka, планы по сносу уцелевших памятников Ленину встревожили одесситов: "Нужно сделать как в Прибалтии"
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