На Киевщине посреди ночи исчезли братья-близнецы





К правоохранителям обратились местные жители, которые увидели малышей, блуждающих ночными улицами деревни. Как передает Politeka.net , подробности спасительной операции сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)К правоохранителям обратились местные жители, которые увидели малышей, блуждающих ночными улицами деревни.

В течение нескольких часов полицейским удалось найти дом, где проживают мальчики.

Оказалось, что кроме 4-летних братьев родители воспитывают еще троих детей.



"Ночью, когда вся семья отдыхала, двое 4-летних братьев решили втихаря перелезть через забор, чтобы пойти погулять", - рассказали в полиции.

Стоит отметить, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности административной, уголовной, семейно-правовой.