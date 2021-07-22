На Киевщине посреди ночи исчезли братья-близнецы
Как передает Politeka.net, подробности спасительной операции сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
К правоохранителям обратились местные жители, которые увидели малышей, блуждающих ночными улицами деревни.
К правоохранителям обратились местные жители, которые увидели малышей, блуждающих ночными улицами деревни.
В течение нескольких часов полицейским удалось найти дом, где проживают мальчики.
Оказалось, что кроме 4-летних братьев родители воспитывают еще троих детей.
"Ночью, когда вся семья отдыхала, двое 4-летних братьев решили втихаря перелезть через забор, чтобы пойти погулять", - рассказали в полиции.
"Ночью, когда вся семья отдыхала, двое 4-летних братьев решили втихаря перелезть через забор, чтобы пойти погулять", - рассказали в полиции.
Стоит отметить, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей родители могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности административной, уголовной, семейно-правовой.
Административная ответственность влечет предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как сообщала Politeka, украинка родила 16 детей: как выглядит мать-героиня.
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Также Politeka писала, как выглядит женщина, которая смогла родить 69 детей.