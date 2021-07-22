В Киеве осыпался потолок в недавно отремонтированном подземном переходе

В частности, в Шевченковском районе Киева в подземном переходе на Европейской площади рушится плитка прямо над головами киевлян.

Об этом сообщает "Киев оперативный" и публикует фото ЧП.

На кадрах можно увидеть всю опасность, которую представляет киевский переход. Жители города жалуются на обваливающуюся плитку в подземном переходе, которая может упасть и кому-то на голову.

"Уважаемые киевляне и гости столицы! Будьте внимательны в подземном переходе на Европейской площади — здесь отваливается плитка. Реально может упасть на голову", — говорится в подписи под видео.

В комментариях пользователи сети отметили, что сейчас этим переходом много пользуются. Хотя есть и те, кто обычно перебегает дорогу сверху, хотя это тоже является весьма опасным для жизни.

Стоит отметить, что ранее уже сообщалось о том, что с потолка подземного перехода возле станции "Героев Днепра" падают камни. Тогда прохожим лишь чудом удалось избежать травм.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.