В Киеве осыпался потолок в недавно отремонтированном подземном переходе
В частности, в Шевченковском районе Киева в подземном переходе на Европейской площади рушится плитка прямо над головами киевлян.
Об этом сообщает "Киев оперативный" и публикует фото ЧП.
На кадрах можно увидеть всю опасность, которую представляет киевский переход. Жители города жалуются на обваливающуюся плитку в подземном переходе, которая может упасть и кому-то на голову.
73-летняя Ротару ошеломила видом рядом с единственным сыном: «Тот случай, когда мама выглядит моложе»
Украинцы получат доплаты к пенсиям, кого коснется новое решение Кабмина: «Более 30 тысяч человек…»
На особняк Горбунова и Осадчей обрушилась мощная стихия: «Смотрите, что делается…»
Оборвалась жизнь легендарного певца и актера: «Не дожил ровно неделю до дня рождения»
Мама Дана Балана "зажгла" со священником в Италии: "А ему можно так себя вести…"
"Уважаемые киевляне и гости столицы! Будьте внимательны в подземном переходе на Европейской площади — здесь отваливается плитка. Реально может упасть на голову", — говорится в подписи под видео.
В комментариях пользователи сети отметили, что сейчас этим переходом много пользуются. Хотя есть и те, кто обычно перебегает дорогу сверху, хотя это тоже является весьма опасным для жизни.
Стоит отметить, что ранее уже сообщалось о том, что с потолка подземного перехода возле станции "Героев Днепра" падают камни. Тогда прохожим лишь чудом удалось избежать травм.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.