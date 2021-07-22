В Украине продолжает свирепствовать непогода

Как передает Politeka.net, кадры последствий стихии публикуют люди в сети.

В Мариуполе лил дождь самого утра. Спасатели аварийно-водолазной службы были переведены в режим повышенной готовности к ЧС природного характера.



В городе стоял общественный транспорт, а ливневки едва справлялись с нагрузкой.

На Хмельниччине стихия была более разрушительно - после обильных осадков в там подтопило улицы, дома и повалило деревья.

Прекратил работу и местных рынок Хмельницкого. Там вместо толпы покупателей шел поток воды.

Непогода на Раховщине Закарпатской области нанесла ущерб почти на 160 миллионов гривен.



Во время паводка было разрушено множество жилых домов.

Стоит отметить, что жертвами стихии уже стали два украинца, еще семь человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.