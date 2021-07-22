Мир кино всколыхнула печальная весть

В возрасте 88 лет скончалась греческая актриса театра, кино и ТВ Гели Мавропулу. Актриса отошла в мир иной 19 июля, но об этом стало известно лишь сегодня.

Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на коллег артистки. При этом причина смерти одной из первых красавиц греческого кино не называется.

Гели родилась в 1932 году в Салониках в большой артистической семье. Училась во Французской академии в Афинах, далее - в престижном Theatro Technis.

На сцене дебютировала в 1955-м. Сниматься начала двумя годами ранее, став главной греческой кинодивой тех лет за ее неподражаемую красоту и актерский талант. С 1965 года она сформировала собственную труппу и вместе со своим тогдашним мужем Стефаносом Стратигосом участвовала в таких произведениях, как «Дон Жуан», «Красный остров» и других.

На ее счету - более пятидесяти проектов в кино. Она также стала лауреатом многих национальных наград.

В сети ее поклонники активно оставляют слова сочуствия для своей любимицы: "Пусть земля ей будет пухом", "Действительно чувствовалось, что она создавала персонажа, которого играла", "Хороший рай ее ждет. Она жила персонажами, которых играла".

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

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