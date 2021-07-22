Жительница одного из домов на Троещине в Киеве обнародовала фото в Фейсбук, на котором запечатлен опасный момент - неизвестный ставит метки на двери квартир. Мужчина крепил две спички пластилином, при этом по схеме - по левой стороне зеленым, по правой розовым.

Благодаря камере видеонаблюдения удалось заснять мужчину, который делал метки на дверях квартир в Киеве. Люди боятся, что это мог быть грабитель. Как себя обезопасить, читайте далее

В комментариях люди стали обсуждать данный случай. Пользователи сети высказывали свое возмущение, а также рекомендовали предоставить видео в полицию, чтобы та смогла "пробить" лицо по базе.

Другие же просто говорили, что камера сняла больного человека, ведь его действия нелогичны, а также его называли известным поджигателем.

Как бы то ни было о своем жилье нужно побеспокоиться в любом случае. Специалисты советуют ставить качественные замки, и пользоваться хорошей охранной системой.

По словам эксперта на телеканале "Киев" Дмитрия Стрижова, грабители оставляют подобные метки на дверях, и спустя несколько дней возвращаются в эту квартиру. Если метка нетронута, то хозяев дома нет.

Ценные вещи лучше хранить в сейфах и металлических ящиках. Как отметил специалист, прятать ценности нужно так, чтобы вы могли до них добраться за 5-8 минут.

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