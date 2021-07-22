В Словакии скончался легендарный актер и режиссер Милан Ласица

Умер один из столпов сатиры и юмора. Об этом стало известно 18 июля из местных СМИ.

Словацкий актер, режиссер, певец, телеведущий, писатель и драматург Милан Ласица скончался прямо на сцене своего театра Studio S. Юморист закончил петь композицию "Ja som optimista", поклонился, упал и умер.

Причиной смерти называют проблемы с сердцем.

Отметим, Милан Ласица родился в 1940 году в Зволене. Он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. Еще во время учебы выступал в театрах со своими скетчами.

Начиная с 60-х работал на телевидении, а также сниматься в фильмах, и попробовал себя в роли писателя. В 1982 году он выпустил первую пластинку.

Милан Ласица прославился юмористическими номерами с другом Юлиусом Сатинским, который умер в 2002-м.

Самые известные киноработы: "Цезарь и детективы", "Три золотых волоса", "Конопатый Макс и привидения" и другие.

Отметим, 15 июля в Риме умер другой артист - 44-летний актер, режиссер и сценарист Либеро Де Риенцо. Друг забеспокоился, что тот не выходит на связь. Тело актера нашли в собственном доме, а причиной смерти назван сердечный приступ.

Либеро Де Риенцо стал известен после роли Бортоломео в трилогии "Захочу и соскочу".

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