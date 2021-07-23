Юную украинку отблагодарили за спасенные жизни

Семиклассница Татьяна Тулайдан из Раховщины, что на Закарпатье, не побоявшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и трех соседских детей.



Наводнение началась в тот момент, когда девочка вместе со своим 7-летним братом находились дома одни.

Когда вода начала прибывать, она выключила все электричество, взяла братика за руку и побежала к дому своей тети, в котором находилось еще четверо испуганных детей.