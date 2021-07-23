Юную украинку отблагодарили за спасенные жизни

Семиклассница Татьяна Тулайдан из Раховщины, что на Закарпатье, не побоявшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и трех соседских детей.

Наводнение началась в тот момент, когда девочка вместе со своим 7-летним братом находились дома одни.

Когда вода начала прибывать, она выключила все электричество, взяла братика за руку и побежала к дому своей тети, в котором находилось еще четверо испуганных детей.

Вода все прибывала.

Таня забрала малышей в свой дом, где они в безопасности на втором этаже дождались родителей. Таня уже

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История юной спасительницы поразила украинцев. История дошла и до президента Украины, который своим указом наградил ее медалью «За спасенную жизнь».
Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 21 июля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Стоит отметить, что по состоянию 22 июля из-за непогоды обесточены 99 населенных пунктов в восьми областях Украины.

В результате падения деревьев оборвались жизни двоих людей, а семеро с травмами разной степени тяжести госпитализированы.