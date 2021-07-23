У Черновцах очевидцам удалось заснять мошенника, который прикидывался калекой
Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел на одном из местных рынков. Служба финансового мониторинга и охраны застала мужчину врасплох: он как раз собирался с места своей "работы".
На опубликованных кадрах видно, как человек сидит в картонной коробке, делая вид, что у него нет ног, но спустя некоторое время спокойно встает, берет в руки коробку и идет уже на своих двух удаляется от сотрудников рынка.
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Украинцы в сети уже активно обсуждают "чудесное исцеление" мужчины.
"Наверное ножки затекли", "Вставай и иди! Все, как в Священном Писании", "Таких без ног полно на рынке", "Смарт коробка", "Возможно с вашими связями и командой можно навести порядок не только на рынке, а и по всему городу. Таких чудо-нищих у нас десятки. Сделайте доброе дело для Черновцов", - писали в комментариях под видео.
Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.
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