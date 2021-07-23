В Днепре диспетчер скорой помощи отказала мужчине в помощи

Как передает Politeka.net , подробности инцидента рассказали в сюжете " Дніпро NEWS " (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Все началось с того, что очевидец ДТП позвонил на "103" - на дороге лежали парень и девушка, которые упали с мопеда и они просили о помощи.

Диспетчер скорой начала спрашивать о характере травм пострадавших, на что мужчина ответил, что не является врачом и не может это определить.

В один момент женщине не выдержала, и спросила: "Ты что белены объелся?".

Далее между ними состоялся следующи диалог: