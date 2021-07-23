В Днепре диспетчер скорой помощи отказала мужчине в помощи
К пострадавшим все-таки удалось вызвать карету "скорой" - на "103" позвонили другие свидетели аварии.
В областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины уже отреагировали на инцидент.
Там напоминают, что диспетчеры службы не просто так ставят вопрос тем, кто звонит.
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К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.