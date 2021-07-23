В Днепре диспетчер скорой помощи отказала мужчине в помощи

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в сюжете "Дніпро NEWS" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Все началось с того, что очевидец ДТП позвонил на "103" - на дороге лежали парень и девушка, которые упали с мопеда и они просили о помощи.
Диспетчер скорой начала спрашивать о характере травм пострадавших, на что мужчина ответил, что не является врачом и не может это определить.
В один момент женщине не выдержала, и спросила: "Ты что белены объелся?".
Далее между ними состоялся следующи диалог:

К пострадавшим все-таки удалось вызвать карету "скорой" - на "103" позвонили другие свидетели аварии.

В областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины уже отреагировали на инцидент.

Там напоминают, что диспетчеры службы не просто так ставят вопрос тем, кто звонит.

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К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

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