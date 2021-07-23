В Кривом Роге ребенка приковали цепью к батарее

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе районного управления полиции.

Вопиющий инцидент произошел 23 июля. К правоохранителям позвонил сам пострадавший.

Полицейским он рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью.

Ребенка из оков освободили и отвезли в больницу. Его рассказ подтвердился: на цепь мальчика посадил сожитель матери, а сам ушел на работу.

Отчима уже допросили.

По его словам, мальчик постоянно сбегал из дома и таким образом он "пытался перевоспитать сына".

Такие "методы воспитания" находятся в Украине вне закона, поэтому уже открыто уголовное производство по факту незаконного лишение свободы или похищение человека.

Мужчине теперь грозит наказание в виде ограничения или лишением свободы сроком до пяти лет.

Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.

Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.

Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.

Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.



