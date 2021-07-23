В Кривом Роге ребенка приковали цепью к батарее
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе районного управления полиции.
Вопиющий инцидент произошел 23 июля. К правоохранителям позвонил сам пострадавший.
Полицейским он рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью.
Ребенка из оков освободили и отвезли в больницу. Его рассказ подтвердился: на цепь мальчика посадил сожитель матери, а сам ушел на работу.
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Отчима уже допросили.
По его словам, мальчик постоянно сбегал из дома и таким образом он "пытался перевоспитать сына".
Такие "методы воспитания" находятся в Украине вне закона, поэтому уже открыто уголовное производство по факту незаконного лишение свободы или похищение человека.
Мужчине теперь грозит наказание в виде ограничения или лишением свободы сроком до пяти лет.
Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.
Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.
Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.
Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.