Ушел из жизнь известный украинский скульптор Игорь Лысенко

Об этом сообщил его бывший одноклассник Георгий Майоренко на своей странице в соцсети.

Лысенко было 57 лет. Онскончался в оккупированной Ялте, где в последнее время жил и работал.

«Хочу сообщить печальную весть. Ушел из жизни представитель одной из самых уважаемых киевских семей — замечательный скульптор Игорь Лысенко — сын известнейшего киевоведа и экскурсовода Элеоноры Натановны Рахлиной и внук выдающегося дирижера Натана Рахлина. Мне довелось быть одноклассником Игоря, бывать у него в гостях, на днях рождения. О нем, о его маме остались самые теплые и добрые воспоминания. И от этого утрата еще больнее», — говорится в сообщении.

Игорь Лысенко родился в Киеве в 1964 году. Закончил РХСШ им. Шевченко по классу скульптуры, позже — Курский пединстут. Четыре года преподавал рисование в школе, а затем полностью посвятил себя творчеству.

Работал скульптор вместе со своей супругой Эллой. Их произведения выставлены во дворцах культуры, музеях, скверах, парках и домах отдыха России, Украины и других стран. Некоторые скульптуры находятся в частных коллекциях в Австрии, Венгрии, Чехии и Польше.

В оккупированном Крыму скульптуры Игоря и Эллы Лысенко можно увидеть в санаториях «Мисхор», «Черноморье», «Дюльбер» «Понизовка».

Супруги Лысенко являются авторами памятников на Аллее юмористов у концертного зала «Юбилейный» и памятника Адмиралу Лазареву на одноимённой площади в Севастополе.

Украинцы ошеломлены трагедией.

«Светлая память прекрасному Человеку...», «Царство небесное и вечная память!», «Раз еще есть такие люди, значит не все в нашем городе потеряно», «Это в самом деле была замечательная фамилия и прекрасные люди... Очень жаль, что уходят последние настоящие Киевляне, люди, которыми мой дорогой город всегда мог гордится... Вечная память... И покой…», «Светлая память безусловно надолго останется в сердцах друзей. И спасибо за такое теплое напоминание о Киеве нашей юности.... Все в этой жизни проходит и очень жаль, что и это прошло...», «Пусть покоится с миром. Светлая память и благодарность от киевлян», - пишут в Сети.

Напомним, трагически ушел из жизни известный украинец, спасавший жизни бойцам ВСУ.

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