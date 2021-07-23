\r\n\r\n\u041d\u0430 \u0412\u043e\u043b\u044b\u043d\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u0430 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0437\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0443\u043a\u0443\u0441\u0430 \u043e\u0432\u043e\u0434\u0430\r\n\u041a\u0430\u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0435\u0442 Politeka.net \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0435\u0439 \u041c\u0438\u043d\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u0430.\r\n\r\n\u041f\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0430\u0441\u0435\u043a\u043e\u043c\u043e\u0435 \u0443\u0436\u0430\u043b\u0438\u043b\u043e \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u0443, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u044b\u043f\u0430\u0441\u0430\u043b\u0430 \u0441\u043a\u043e\u0442.\r\n\r\n\u041d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0443 \u043d\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0442\u0435\u043b\u0430 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a \u043e\u0437\u043d\u043e\u0431, \u043d\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438 \u0441\u0443\u0442\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0443\u043a\u0443\u0441\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e \u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u0435\u0442\u044c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0443\u0445\u0430\u0442\u044c.\r\n\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u0430 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0431\u043e\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0443\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0445 - \u0443 \u043d\u0435\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u044b \u043b\u0438\u043c\u0444\u043e\u0443\u0437\u043b\u044b.\r\n"\u0411\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u041e\u0420\u0412\u0418 \u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0438 \u043b\u0435\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0444\u043b\u0435\u0433\u043c\u043e\u043d\u044b \u043a\u0438\u0441\u0442\u0438. \u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u044b \u043d\u0435 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c", - \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043c\u0435\u0434\u0438\u043a\u0438.\n\n \u041f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441\n\n \n\n \n \n \u041b\u043e\u0431\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435\u0445 \u043b\u0435\u0442 \u043c\u043e\u043b\u0447\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u0430\u0441\u0442 \u0441\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435, \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0435\u0442\u044b \u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435: \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\n \n\n \n \n \u0412 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0434\u043e\u043c\u0443\u0448\u043d\u0438\u043a\u0438, \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0441\u043d\u044f\u043b\u0430 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f: "\u041c\u0435\u0442\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0438..."\n \n\n \n \n \u041e\u0431\u043e\u0440\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u0430\u043a\u0442\u0440\u0438\u0441\u044b-\u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435\u0435\u0434\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0433\u043e\u0440\u044f\u0447\u0435\u0439 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u043e\u0439 \u0432 \u043a\u0438\u043d\u0435\u043c\u0430\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0435: \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\n \n\n \n \n \u0416\u0430\u0440\u0430 \u0443\u0434\u0430\u0440\u0438\u0442 \u043f\u043e \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043b\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0436\u0434\u0435\u0439: \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c\n \n\n \n \n \u0423 \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u0438\u043a\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0430, \u0446\u0435\u043b\u0430\u044f \u0441\u0435\u043c\u044c\u044f \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0449\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c\u044e: \u043a\u0430\u0434\u0440\u044b \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u0414\u0422\u041f \u0432 \u041a\u0440\u044b\u043c\u0443\n \n\n \n \n\n \u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0435\u0449\u0435\n\n \n\n\r\n\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0437 \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432\u0440\u0430\u0447\u0430\u043c-\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c. \u0423 \u043d\u0435\u0435 \u0437\u0430\u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0438\u043b\u0438 \u0442\u0443\u043b\u044f\u0440\u0435\u043c\u0438\u044e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0431\u043e\u0440 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043b\u0430\u0431\u043e\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f.\r\n\n\n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\r\n\u041f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0440\u0430\u0447\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c. \r\n\u041c\u0435\u0434\u0438\u043a\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439.\r\n\n\n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\r\n\u0416\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u0430 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0435.\r\n\u041c\u0435\u0434\u0438\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0443\u043b\u044f\u0440\u0435\u043c\u0438\u044f - \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0435\u0434\u043a\u043e\u0435 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.\r\n"\u0415\u0436\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0438 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439. \u0417\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f\u0445 \u0441 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0447\u0430\u0433\u0430\u043c\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438", - \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438.\r\n\r\n\u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u044c, \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043d\u0430\u043f\u0443\u0433\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u044b\u0435 \u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u044b \u043d\u0430 \u043f\u043b\u044f\u0436\u0430\u0445 \u041e\u0434\u0435\u0441\u0441\u044b, \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e.\r\n\u041a\u0430\u043a \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u043b\u0430 Politeka, \u043f\u043e\u043b\u0447\u0438\u0449\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0435\u043a\u043e\u043c\u044b\u0445 \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043b\u044f\u0436\u0438 \u0432\u0441\u043b\u0435\u0434 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0431\u043b\u043e\u0445\u0430\u043c\u0438.\r\n\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 Politeka \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430 \u043e \u043d\u0430\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0434\u0443\u0437 \u0438 \u043c\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u043b\u043e\u0445: \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432 \u0410\u0437\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u043c \u043c\u043e\u0440\u0435 \u0440\u0435\u0437\u043a\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f.\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t \r\n\r\n