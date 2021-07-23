В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в столице.
Инцидент произошел поздно ночью, 23 июля.
Спасло мужчину то, что приземлился на техническую крышу.
"Сначала спасатели с помощью лестницы добрались до места падения мужчины. К его счастью, он упал на крышу и остался жив. Мужчина находился в сознании, однако кричал и вел себя неадекватно и оказывал сопротивление", - говорится в сообщении.

Спасателям было принято решение не подвергать лишней опасности ни личный состав, ни пострадавшего.
С помощью автоколенчатого подъемника его все таки удалось снять с крыши и передать медикам.

Как оказалось, последние дни он вел себя неадекватно. Его мать сообщила, что он был под действием алкогольных и наркотических средств.

Более подробные обстоятельства инцидента уже установят правоохранители.


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