В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в столице.
Инцидент произошел поздно ночью, 23 июля.
Спасло мужчину то, что приземлился на техническую крышу.
"Сначала спасатели с помощью лестницы добрались до места падения мужчины. К его счастью, он упал на крышу и остался жив. Мужчина находился в сознании, однако кричал и вел себя неадекватно и оказывал сопротивление", - говорится в сообщении.
Спасателям было принято решение не подвергать лишней опасности ни личный состав, ни пострадавшего.
С помощью автоколенчатого подъемника его все таки удалось снять с крыши и передать медикам.
Как оказалось, последние дни он вел себя неадекватно. Его мать сообщила, что он был под действием алкогольных и наркотических средств.
Более подробные обстоятельства инцидента уже установят правоохранители.
Более подробные обстоятельства инцидента уже установят правоохранители.
Как Politeka писала, ревнивец проломил череп товарищу, все из-за девушки: детали трагедии в Киеве
Также Politeka сообщала, нелюдь забил до полусмерти беззащитную пенсионерку: детали трагедии в Ужгороде
Популярные статьи сейчасПоказать еще