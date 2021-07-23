Спасло мужчину то, что приземлился на техническую крышу.

"Сначала спасатели с помощью лестницы добрались до места падения мужчины. К его счастью, он упал на крышу и остался жив. Мужчина находился в сознании, однако кричал и вел себя неадекватно и оказывал сопротивление", - говорится в сообщении.

Спасателям было принято решение не подвергать лишней опасности ни личный состав, ни пострадавшего.

С помощью автоколенчатого подъемника его все таки удалось снять с крыши и передать медикам.

Как оказалось, последние дни он вел себя неадекватно. Его мать сообщила, что он был под действием алкогольных и наркотических средств.



Более подробные обстоятельства инцидента уже установят правоохранители.



