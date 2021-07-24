Астрологи назвали главных счастливчиков
По словам специалистов, удача будет благосклонной к троим представителям Зодиакального круга 24 и25 июля, пишет "ТСН".
Львы
Рожденные под этим созвездием станут более уверенными в себе. Их авторитет в профессиональной сфере, а также в личной жизни – будет непререкаемым, к ним начнут обращаться за советом. Вам удастся уладить проблемы не только на работе, но и в личной жизни.
Дева
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По словам астрологов, любые изменения в вашей жизни пойдут только на пользу, поэтому стоит принимать все как есть. Вы сможете преуспеть на работе, поскольку поступит предложение, от которого будет трудно отказаться. Астрологи советую не спешить с принятием окончательного решения: сначала взвесьте все "за" и "против".
Водолей
Представителя этого знака Зодиака посчастливится наблюдать, как их обидчик расплачивается за подлости. Астрологи говорят, что ваш враг с большой вероятностью получит по заслугам.
Напомним, что три знака Зодиака изменят свою жизнь в июле: кого ждут приятные перемены
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