На Херсонщине мужчина едва не погиб, пытаясь пробраться к бывшей любимой

Как передает Politeka.net , о курьезном случае рассказали в пресс-службе патрульной полиции региона.

К правоохранителя обратилась местная жительница, и сообщила, что он забрался к ней в дом и отказывается уходить.

Прибыв на место, полицейский увидели забавную на первый взгляд картину - мужчина повис в окне дома.

"Он еле дышал и терял сознание. Стражи порядка оказали ему домедицинскую помощь, вызвали карету скорой и спасателей", - рассказали в полиции.

Как оказалось, после ссоры женщина выгнала пострадавшего из дома, а когда произошел инцидент, она как раз уходила к соседке.