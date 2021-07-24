На Херсонщине мужчина едва не погиб, пытаясь пробраться к бывшей любимой
Как передает Politeka.net, о курьезном случае рассказали в пресс-службе патрульной полиции региона.
К правоохранителя обратилась местная жительница, и сообщила, что он забрался к ней в дом и отказывается уходить.
Прибыв на место, полицейский увидели забавную на первый взгляд картину - мужчина повис в окне дома.
"Он еле дышал и терял сознание. Стражи порядка оказали ему домедицинскую помощь, вызвали карету скорой и спасателей", - рассказали в полиции.
Как оказалось, после ссоры женщина выгнала пострадавшего из дома, а когда произошел инцидент, она как раз уходила к соседке.
Любовный конфуз на днях произошел и на Львовщину. В полицию обратился украинец и пожаловался на супругу, заявив, что она ворует у него любовь.
Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.
Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.
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Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.