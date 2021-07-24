Чемпион по боксу не смог победить коронавирус и скончался в стенах больницы

Так, стало известно о смерти бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе и чемпиона ЮАР Андре Тюссе.

Как сообщает спортивный портал IOL Sport, титулованный боксер ушел из жизни в возрасте 52-х лет. За неделю до своей смерти от попал в реанимацию с пневмонией, которую вызвала коронавирусная инфекция. Спортсмен так и не смог победить болезнь.

У Тюссе остались жена и трое детей, один из которых действующий чемпион по боксу.

Андре родился в Джермистоне, Южная Африка, 7 февраля 1969 года, а затем поселился в Кемптон-парке со своей семьей. Его профессиональная карьера длилась с 1999 по 2009 год. За это время он завоевал титул Гаутенга в суперсреднем весе, титул в суперсреднем весе в Южной Африке и титул Содружества.

Одна из его крупнейших побед была одержана в бою за титул Содружества, когда он свергнул с трона англичанина Дэвида Стари в Карнавал-Сити в 2003 году.

Напомним, трагически ушел из жизни известный украинец, спасавший жизни бойцам ВСУ.

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