Очень больно думать об этом

Прославленный, фактурный советский и азербайджанский певец покинул наш мир

24 июля не стало народного артиста Азербайджана Самеда Самедова. Он умер на 75-м году жизни в Баку. Причиной смерти Семедова стала коронавирусная инфекция.

Печальную весть сообщает местное издание Minval.az.

Как сообщила сотрудница отдела по связям с общественностью Эльнара Бахыш, 23 июля 2021 года Самед Самедов поступил в медицинское учреждение с сатурацией 60-70% и ей очень больно думать об этом.

По ее словам, по результатам компьютерной томографии грудной клетки, у него подтвердились коронавирусные осложнения, двусторонняя полисегментарная мультифокальная пневмония. В результате развился сепсис и септический шок, являющийся одним из осложнений коронавируса, возникла почечная недостаточность.

С конца 80-х Самед стал наиболее востребованным в Азербайджане свадебным исполнителем, а с 2000-го, как показал соцопрос, признан "королем свадеб". На счету артиста более 150 песен пять альбомов и более двадцати видеоклипов.

Он был лауреатом множества национальных премий в области эстрадного искусства, обладатель двух премий "Грант".

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

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