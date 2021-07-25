Прославленный, фактурный советский и азербайджанский певец покинул наш мир
24 июля не стало народного артиста Азербайджана Самеда Самедова. Он умер на 75-м году жизни в Баку. Причиной смерти Семедова стала коронавирусная инфекция.
Печальную весть сообщает местное издание Minval.az.
Как сообщила сотрудница отдела по связям с общественностью Эльнара Бахыш, 23 июля 2021 года Самед Самедов поступил в медицинское учреждение с сатурацией 60-70% и ей очень больно думать об этом.
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Внезапно оборвалась жизнь боксера-чемпиона, отца лишились трое детей: так и не смог победить болезнь
Тригубенко из "Холостячки" рассказал о необычном приключении на отдыхе: "Каждый мужчина должен"
Внучка Ротару в мини покрутилась перед камерой, показав красоту со всех сторон: "Вау, какая фигура"
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая поразила внешностью рядом с Тиной Кароль: "Настоящий кайф"
По ее словам, по результатам компьютерной томографии грудной клетки, у него подтвердились коронавирусные осложнения, двусторонняя полисегментарная мультифокальная пневмония. В результате развился сепсис и септический шок, являющийся одним из осложнений коронавируса, возникла почечная недостаточность.
С конца 80-х Самед стал наиболее востребованным в Азербайджане свадебным исполнителем, а с 2000-го, как показал соцопрос, признан "королем свадеб". На счету артиста более 150 песен пять альбомов и более двадцати видеоклипов.
Он был лауреатом множества национальных премий в области эстрадного искусства, обладатель двух премий "Грант".
Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.