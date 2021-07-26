В Харькове разгорелся скандал из-за украинского языка

Продавец одного из харьковских киосков отказалась обслуживать женщину после того, как та заговорила с ней на украинском.

Также покупатель добавила, что мелкие купюры (продавец попросила дать ей 20 грн), ищет только для тех, кто тоже переходит в разговоре на государственный язык.

После этих замечаний работница торговой точки начала кричать и хамить клиентке. Кроме того оно отобрала у женщины пакет с продуктами и бросила в нее 100-гривневую купюру.

«Продавщица тараторила на русском «ой, у нас зразы вкусныееееее», но когда услышала мое «нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает на украинском», ее порвало. Она начала кричать, чтобы я катилась в Бандерштадт», – написала Оксана в Фейсбук.

Теперь харьковчанка намерена подавать официальную жалобу и планирует обратится к языковому омбудсмена.

К слову, в Киеве ранее разгорелся языковый скандал в теннисном лагере.

Преподаватели академии заставили украиноязычного ребенка общаться на русском языке.

По словам женщины, когда она забирала своего сына с обучения, он ей сказал, чтобы она не раговаривала на украинском: "Тихо мама, у нас тут надо на русском разговаривать". А сами вожатые оскорбляли украинский язык при ней и говорили, что он никому не нужен.

После возмущения женщины в теннисной академии ее заверили, что подобного больше не повторится, а все их сотрудники теперь будут общаться на государственном языке.

Напомним про языковой скандал вокруг футболиста Довбика.

Как Politeka писала, преподаватель из Одессы попал в языковый скандал.

Также Politeka сообщала, что одесский преподаватель публично оскорбил украинский язык.