ЧП с ребенком произошло на глазах у многих людей
14-летний подросток сорвался с высоты в 10 метров и упал на скалу. Происшествие произошло в Коростени Житомирской области в древлянском парке, известном своим каменным ландшафтом.
Детали ЧП сообщили журналисты "ТСН".
Отмечается, что ребенок занимался скалолазанием и на отвесной местности подскользнулся.
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Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, но они не смогли добраться к пострадавшему. Потому мальчика с места падения доставали спасатели. Используя специальный инвентарь, они сумели спуститься в ущелье и уже на носилках вынести подростка к карете скорой помощи.
Сейчас окончательные обстоятельства данного происшествия устанавливаются правоохранителями. Полиция проводит проверку инцидента и выясняет, насколько оборудована популярная у туристов локация, чтобы впредь не допускать несчастных случаев.
Тем временем ребенок находится в больнице, врачи предварительно не сообщают о его состоянии. При этом уточняется, что подростка госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения города Коростень.
Напомним, что пенсионеры упали с высоты в Днепре, кадры ЧП.
Как Politeka писала, что в Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП.
Также Politeka сообщала, что 2-месячная малышка рухнула на бетонный пол, ее не могли доставить в больницу.