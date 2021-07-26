ЧП с ребенком произошло на глазах у многих людей

14-летний подросток сорвался с высоты в 10 метров и упал на скалу. Происшествие произошло в Коростени Житомирской области в древлянском парке, известном своим каменным ландшафтом.

Детали ЧП сообщили журналисты "ТСН".

Отмечается, что ребенок занимался скалолазанием и на отвесной местности подскользнулся.

Очевидцы вызвали на место происшествия медиков, но они не смогли добраться к пострадавшему. Потому мальчика с места падения доставали спасатели. Используя специальный инвентарь, они сумели спуститься в ущелье и уже на носилках вынести подростка к карете скорой помощи.

Сейчас окончательные обстоятельства данного происшествия устанавливаются правоохранителями. Полиция проводит проверку инцидента и выясняет, насколько оборудована популярная у туристов локация, чтобы впредь не допускать несчастных случаев.

Тем временем ребенок находится в больнице, врачи предварительно не сообщают о его состоянии. При этом уточняется, что подростка госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения города Коростень.

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