Стало известно о состоянии здоровья семилетнего сына певца Стаса Пьехи и модели Натальи Горчаковой, Петра, после избиения

19 июля сына артиста избила соседка семьи по коттеджному городку – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова. Мальчик гулял с ее тремя детьми, но женщина попросила их не общаться с Петром, и тот обиделся, воткнув карандаш в надувной бассейн.

Жена Безбородова толкнула Петра со всей силы. В результате ребенок получил ряд серьезных травм, и его доставили в больницу.

По состоянию на 23 июля, Петра выписали из больницы. Об этом сообщила Горчакова в своем Instagram. Сейчас ребенок проходит амбулаторное лечение.

По словам матери пострадавшего, в поселок, где пострадал ее сын, они возвращаться не планируют.



"Извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес. А пока – домой, в привычную спокойную обстановку, восстанавливаться и набираться сил", - поделилась девушка.

"Держитесь! Все будет хорошо", "Выздоравливайте", "Всё будет хорошо, держитесь, Пете скорейшего выздоровления❤🤗", "Скорейшего выздоровления!!! И дай Бог, чтобы все это в будущем на ребенке не отразилось 🙏🙏🙏 а вам сил!", "Все будет хорошо❤️❤️ Главное, Выздоравливайте! ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, маленького сына известного певца избили, подробности поражают

Как сообщала Politeka, беда случилась с Пьехой, будущее знаменитости под угрозой

Также Politeka писала, что инфаркт на свадьбе у молодого внука Эдиты Пьехи