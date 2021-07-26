Стало известно о состоянии здоровья семилетнего сына певца Стаса Пьехи и модели Натальи Горчаковой, Петра, после избиения
19 июля сына артиста избила соседка семьи по коттеджному городку – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова. Мальчик гулял с ее тремя детьми, но женщина попросила их не общаться с Петром, и тот обиделся, воткнув карандаш в надувной бассейн.
Жена Безбородова толкнула Петра со всей силы. В результате ребенок получил ряд серьезных травм, и его доставили в больницу.
По состоянию на 23 июля, Петра выписали из больницы. Об этом сообщила Горчакова в своем Instagram. Сейчас ребенок проходит амбулаторное лечение.
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По словам матери пострадавшего, в поселок, где пострадал ее сын, они возвращаться не планируют.
"Извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес. А пока – домой, в привычную спокойную обстановку, восстанавливаться и набираться сил", - поделилась девушка.
"Держитесь! Все будет хорошо", "Выздоравливайте", "Всё будет хорошо, держитесь, Пете скорейшего выздоровления❤🤗", "Скорейшего выздоровления!!! И дай Бог, чтобы все это в будущем на ребенке не отразилось 🙏🙏🙏 а вам сил!", "Все будет хорошо❤️❤️ Главное, Выздоравливайте! ❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, маленького сына известного певца избили, подробности поражают
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