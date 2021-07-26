К Земле приблизился метеорит, который в последствии рухнул
Огромный метеорит в ночь на 25 июля пронесся в небе над Норвегией. Его обломки могли упасть в лесу неподалеку от Осло, но обнаружить их пока не удалось.
Как сообщает ВВС, метеорит было видно около пяти секунд.
Очевидцы говорят, что падение метеорита сопровождалось не только светом, но и усилением ветра и взрывом.
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После того как он осветил ночное небо в 01:00 по местному времени (00:00 по Киеву). Объект двигался со скоростью 16,3 км/с. Вспышка от сгорания метеорита в атмосфере была настолько сильной, что окрестности на несколько секунд озарились почти дневным светом.
После падения на линию службы спасения поступило множество звонков от испуганных людей. Но никаких сведений о разрушениях и травмах, к счастью, не поступало.
Обломки астероида пока не нашли, но к месту предположительного падения была направлена группа экспертов.
Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.
Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.
Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.