ВОЗ сделала прогноз о вспышке штамма Дельта в Украине

Количество больных коронавирусом в Украине начнет увеличиваться. В этот раз к этому приведет непосредственно штамм "Дельта", который распространяется по миру.

С прогнозом относительно новой волны заболеваемости коронавирус в Украине выступили во Всемирной организации здравоохранения, пишет УНИАН.

Глава Бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт предупредил, что количество больных коронавирусом начнет увеличиваться в конце августа — начале сентября. При этом он отметил, что точную дату начала новой волны спрогнозировать трудно.

"Учитывая имеющиеся данные, широкое распространение "Дельта", меры общественного здравоохранения и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа — начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации, — отметил Хабихт.

Стоит отметить, что этот новый штамм в 1,6 раза агрессивнее других известные варианты, он в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,5 раза чаще — в реанимацию.

Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных — вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии.

Напомним, что украинцев предупредили о новой волне ковида, началась подготовка.

Как сообщала Politeka ранее, четвертая волна коронавируса, в МОЗ назвали сроки и чем будет отличаться.

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