В Киевской области ввели "новый" карантин

Об этом сообщается на сайте Ставищенской ОТГ.

23 июля прошло внеочередное заседание комиссии, где обсуждался выявления бешенства на территории поселка.

Комиссией по ТЭБ и ЧС установлены карантинные ограничения на территории поселка Ставище и к территориям которые прилегают к нему в радиусе 10 км.

Также опасными считаются населенные пункты: Антоновка, с. Гейсиха, с. Роскошная, с. Вишккивское, с. Кривец.

На этот период запрещается вывозить из опасной зоны и ввозить в собак, котов и других животных.

Напомним, что в Украине готовятся к введению нового строгого карантина уже этой осенью

К таким мерам придется прибегнуть в случае четвертой волны коронавируса, вызванной мутацией Дельта.

При этом для некоторых украинцев сделают исключения - особые правила могут ввести для тех, кто вакцинировался. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

К слову, что украинцев предупредили о новой волне ковида, началась подготовка.

Как сообщала Politeka ранее, четвертая волна коронавируса, в МОЗ назвали сроки и чем будет отличаться.

Также Politeka писала про новые правила при въезде из-за границы.