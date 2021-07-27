Стали известны подробности гибели ребенка, который травмировался в фонтане в Днепре

Вечером в пятницу, 23 июля, ребенок упал в фонтане между струй воды, которые били из металлических форсунок. Мама ребенка была рядом. Инцидент произошел в сквере "Прибрежный".

Больше суток врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось.

Медицинский директор областной детской больницы Днепра Юлия Заворотня сообщила, что ребенок поступил в тяжелом состоянии. Медики не могут сказать точного диагноза, поскольку на это у них нет разрешения родителей, пишет "Обозреватель".

"Ему необходимо было оперативное вмешательство. Операция длилась 7 часов. Однако из-за обширности полученных травм у ребенка сформировалась полиорганная недостаточность. И он скончался", – сказала медицинский директор.

Ситуация вызвала большой резонанс. Многие говорят, что в городах не должно быть таких опасных сооружений.

Известный архитектор Георгий Духовичный пояснил, что при проектировании фонтанов нигде не заложены правила о том, что, например, форсунки, на которые скорее всего и наткнулся ребенок, должны быть каким-то образом ограждены. Да и предусмотреть все нестандартные ситуации невозможно.

Интересно, что уже не первый год мэрия Днепра проводит тендеры на услуги по охране фонтанов. В списке есть и сооружения в сквере "Прибрежный". В этом году конкурс выиграли две фирмы – "Центр безпеки Бастіон-Д" из Каменского и "Професійна варта".

Именно они должны были следить за порядком возле фонтанов и не позволять детям плескаться в них.

Уже на следующий день жители этого микрорайона писали, что появился охранник и теперь всех выгоняет из фонтана.

Тем временем полиция Днепра начала досудебное производство по ст. 166 УК Украины – злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, которое привело к тяжким последствиям. Виновному грозит наказание до трех лет лишения свободы.

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