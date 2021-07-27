На Сумщине отдых 9-месячного ребенка на детской площадке едва не закончился трагедией

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказала мать пострадавшего ребенка в соцсетях.

По словам девушки, все произошло на одной из детских площадок в городе Ромны.

"Сегодня на этой качели в парке катала своего 9-месячного сына, рядом была девочка 2-х лет. Во время катания крыша упала на детей", - рассказала Анастасия.

Крыша качели только чудом не упала на головы детей - малышей спас их маленький рост.



"Но если бы были немного выше, была бы *опа. Я не знаю, куда нужно обращаться в таких случаях, пишу это лишь для того, чтобы на это обратили внимание и предупредили другие несчастные случаи", - поделилась мать ребенка.

В комментариях под постом местные жители отметили, что качели настолько старые, что люди за 30 еще помнят как на них катались.



"А куда здесь обращаться? Я помню когда качалась на этих качелях и мне было 2 года)))) А мне уже 37)", "Вчера и мы свою девочку водили в парк. Те что платные в хорошем состоянии, а бесплатные горки в ужасном состоянии. Пыли полно, а одна металлическая горе (при спуске) лопнуть. Там детки могут пораниться", "Мы тоже там качались. Качели, обычно не ахти. Нужно там тщательно сделать проверку. Это же не дело. Это жизнь и здоровье наших детей!", - писали в комментариях под постом.



Напомним, что несчастье случилось с 3-летним ребенком на игровой площадке.



