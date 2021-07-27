На Полтавщине ребенок попала в больницу после игры на батуте

Инцидент произошел в одном из парков Кременчуга, пишут местные СМИ.

По предварительной информации, у 12-летней девочки диагностировали травмы шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника и компрессионный перелом тела.



Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение местной больнице в состоянии средней тяжести.

Также мы писали, что на днях на Сумщине отдых 9-месячного ребенка на детской площадке едва не закончился трагедией.

Мать девочки рассказала, что во время катания на качели крыша упала на детей - малышей спас их маленький рост.

Стоит отметить, что ежегодно в Украине травмируются 360 тысяч детей. Многие из них получают травмы на детских площадках, и все из-за их запущенного состояния.

В Украине почти 80% территорий, предназначенных для развлечений и активных игр детей, не соответствуют нормам безопасности.

Напомним, что несчастье случилось с 3-летним ребенком на игровой площадке.