На Полтавщине ребенок попала в больницу после игры на батуте
Инцидент произошел в одном из парков Кременчуга, пишут местные СМИ.
По предварительной информации, у 12-летней девочки диагностировали травмы шеи, ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника и компрессионный перелом тела.
Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение местной больнице в состоянии средней тяжести.
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Мать девочки рассказала, что во время катания на качели крыша упала на детей - малышей спас их маленький рост.
Стоит отметить, что ежегодно в Украине травмируются 360 тысяч детей. Многие из них получают травмы на детских площадках, и все из-за их запущенного состояния.
В Украине почти 80% территорий, предназначенных для развлечений и активных игр детей, не соответствуют нормам безопасности.
Напомним, что несчастье случилось с 3-летним ребенком на игровой площадке.
Как Politeka писала, отец случайно убил дочь на детской площадке.
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