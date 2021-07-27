Прославленный актер ушел в мир иной

В возрасте ста лет скончался ветеран немецких экранов, актер, артист озвучки и телеведущий Герберт Кёфер. Мужчина держался огурцом буквально до последнего, умудряясь играть в сериалах и фильмах.

О кончине одного из легендарных актеров Германии сообщает Zeit со ссылкой на вдову артиста.

Кёфер родился в 1924 году в Берлине. Закончив актерскую школу, в 1940-м начал выступать в театре. С 1941 по 1945-й воевал на стороне вермахта. После победы СССР оказался в числе военнопленных.

Вернувшись в Германию, трудился в разных берлинских театрах. С 1952-го - на ТВ ГДР, вскоре став одним из "лиц, определяющих облик телевещания страны".

Кинодебют Кёфера состоялся годом ранее, причем воплощал он как комические образы, так и драматические. По нему будет скучать каждый зритель, ведь он был неподражаемым мастером кино.

Он автор ряда книг и лауреат множества важных наград. Самые значительные его роли были в таких фильмах: "Криминальный кроссворд", "Экстренный вызов", "Телефон полиции - 110", известная советскому зрителю сказка с фаустовскими мотивами "Волшебных дел мастер", военная драма "Голый среди волков".

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.